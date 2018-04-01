Многие районы не хотят выделять средства на оздоровление детей

Как сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента семейной и социальной политики Лиля Коваленко, такая ситуация сложилась, в частности, в Белгород-Днестровском, Беляевском, Измаильском, Тарутинском районах. Однако наиболее остро сложилась ситуация в Ивановском районе, где на эти цели в бюджете до сих пор не заложено ни копейки.

Впрочем, руководство района пообещало исправить этот недочет уже на ближайшей сессии.

В свою очередь, губернатор Максим Степанов потребовал от всех районных администраций приять меры к тому, чтобы средства на оздоровление детей выделялись в нужных объемах. Ведь, по его мнению, оздоровление детей должно быть одним из приоритетов для районного руководства.