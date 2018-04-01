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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесская область самостоятельно не потянет реконструкцию «Олимпийца». Необходимо «государственное плечо»

Категория: Новости


Одесская область самостоятельно не потянет реконструкцию «Олимпийца». Необходимо «государственное плечо»

  Про информации пресс-службы областного совета, руководитель областного совета Анатолий Урбанский отметил, что «…мы проводим реконструкцию постепенно, но не можем профинансировать работы в полном объеме. Рассчитываем делать это на основе софинансировния в государственным бюджетом».

Впрочем, это софинансирование представляется отнюдь не паритетным. Так, по информации областного совета, на эти цели из областного бюджета выделено чуть менее шести миллионов гривен, в то время как ожидаемая государственная субвенция оценена в пятнадцать миллионов.

Напомним, что спортивный центр «Олимпиец» уже давно нуждается в ремонте и откладывать проведение работ уже фактически невозможно.



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