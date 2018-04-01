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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Проблема паводков на Дунае возникает практически ежегодно, а сметы работ до сих пор нет

Категория: Новости


Проблема паводков на Дунае возникает практически ежегодно, а сметы работ до сих пор нет

  Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по техногенной безопасности и ЧС. Так  проведение всего комплекса работ по ремонту и укреплению аварийных участков дамбы и шлюзов было оценено в сто семьдесят семь миллионов гривен, экспертной оценки до сих пор не получено.

В связи с этим губернатор Максим Степанов дал указание срочно провести эту экспертную оценку. Конкретных результатов он ожидает уже через месяц. По мнению главы региона, дальше откладывать некуда.

Ведь если дамбу прорвет хотя бы в одном месте, гроза затопления нависнет над территорией, где проживают десятки тысяч людей, которых придется срочно отселять. А в случае, если это произойдет, скажем в районе Измаила, то регион может остаться и без водоснабжения.

Напомним, чо в отличие от Килии и Вилково, Измаил для питья использует артезианскую воду. Отметим, что реальная угроза прорыва дунайской дамбы в последнее время возникает с периодичностью в три-четыре года.



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