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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Максим Степанов категорически осуждает нападения на православные храмы, которые происходили на территории Одесской области

Категория: Новости


Максим Степанов категорически осуждает нападения на православные храмы, которые происходили на территории Одесской области

  Правда, как выяснилось в ходе брифинга, ему самому они неизвестны. Однако глава региона отметил, что если подобное имеет место, то это совершенно недопустимо, поскольку является грубейшим нарушением законности.

Он пообещал поставить перед руководством полиции задачу найти виновных и не допускать подобного впредь.

Отметим, однако, что пока ни один подобный случай не раскрыт, и никто из участников этих нападений не привлечен к ответственности. Причем не только в Одесской области, но и по всей Украине в целом.



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