Празднование 74-й годовщины освобождения Одессы прошло спокойно

В Одессе мероприятия, посвященные годовщине освобождения от нацистских оккупантов, прошли спокойно. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Всего за порядком на улицах города следили более 1500 правоохранителей, из которых около 300 - нацгвардия. Кроме того, с целью недопущения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий с гражданами работали группы превентивной коммуникации - полиция диалога.

Не применяя никаких мер принуждения, они налаживали взаимодействие с людьми и делали все возможное, чтобы предотвратить конфликтные ситуации.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.