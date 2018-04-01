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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В деле о пожаре в детском лагере «Виктория» признаны потерпевшими 78 человек

Категория: Новости

В деле о пожаре в детском лагере «Виктория» признаны потерпевшими 78 человек

  Данное решение принял Киевский районный суд Одессы.
На вчерашнем заседании также рассмотрели вопрос об отводе адвокатов директора лагеря Петроса Саркисяна. Защитники подозреваемого, Игорь Карпов и Жанна Потапова, ранее представляли интересы заместителя Саркисяна Татьяны Ланиной. В настоящее время она проходит в качестве свидетеля. Однако суд отклонил это ходатайство.

В числе тех, кого признали пострадавшими, оказались и дети, которые находились во время пожара в сгоревшем корпусе.

Напомним, 5 апреля состоялось заседание Киевского суда по делу воспитательницы детского лагеря «Виктория» Натальи Цокур. Женщина частично признала свою вину. Ранее также прошло подготовительное заседание в отношении ведущего инспектора районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Леонида Бондаря, на котором последний заявил о своей невиновности.


Источник: Одесская жизнь



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