В Одесской области на горячем поймали автоугонщиков

Во время ночного патрулирования группа сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП в городе Теплодар в одном из дворов города задержала двух подозрительных мужчин, которые суетились возле припаркованных легковушек.

Полицейские выяснили, что это безработные из соседнего района, которые приехали отдохнуть в развлекательном заведении.

Возвращаясь домой навеселе, они решили воспользоваться чужой машиной. Добравшись до нужных проводов, ребята хотели завести автомобиль, но поняли, что аккумулятор разряжен, поэтому решили украсть заряженный с другого транспортного средства. И были пойманы на месте преступления. Оба доставлены в Беляевское отделение полиции.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.