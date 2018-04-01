В Одессе отключат воду сразу в трех районах

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по ремонту ЗК Ду=600мм по ул. Гастелло, 92 и замене ЗК Ду=400мм по ул.Шклярука / ул.Толбухина,

13 апреля с 23:00 до 07:00 14 апреля 2018 года

будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов Одессы.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).