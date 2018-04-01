Детский сад №48 открыл свои двери для маленьких одесситов

11 апреля 2018 года состоялось открытие детского сада №48 по ул. Дюковской. С 1996 года данное здание было передано в долгосрочную аренду частным организациям. В 2016 году приняли решение возобновить работу дошкольного учреждения, для этого необходимо было провести капитальный ремонт здания.

Новый детский сад оборудован согласно современным требованиям к детским дошкольным учебным учреждениям. При ремонте детского сада применены энергосберегающие технологии, установлен индивидуальный тепловой пункт, солнечный коллектор для подогрева воды и современная система пожарной безопасности.

В отремонтированном здании на двух этажах обустроены 3 группы на 55 детей, музыкальный зал и медпункт, комната логопеда и психолога. На цокольном этаже разместились кухня и подсобные помещения.

Проведено благоустройство территории с заменой тротуарного покрытия, озеленением и организацией площадок для активного отдыха детей.

Поздравляя родителей, воспитанников и педагогический коллектив с долгожданным событием, Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что открытие данного дошкольного учреждения позволило сократить имеющуюся в районе очередь детей детсадовского возраста.

«Я рад, что сегодня детские сады востребованы. Мы будем продолжать ремонтировать имеющиеся в городе помещения, находить возможности для строительства новых детских садов, чтобы наши дети ходили в современные, красивые и безопасные дошкольные учреждения», - отметил Геннадий Труханов.