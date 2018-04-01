 
Информация к новости
  • Просмотров: 143
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Вооруженные Силы отправляют первых сто пятьдесят призывников нынешнего года

Категория: Новости


В Вооруженные Силы отправляют первых сто пятьдесят призывников нынешнего года

  Об этом сообщает областной военкомат. По этому поводу на сборном пункте даже состоялся торжественный митинг, в ходе которого призывников поздравили военные и представители власти.

Впрочем, хотя отношение к призыву в армию с советских времен несколько изменилось, воспринимать его как праздник многие призывники и их родные явно не готовы.

Напомним, что всего в ходе весеннего призыва, проходящего с начала апреля до конца мая, из одесской области в вооруженные силы и Нацгвардии будут призваны девятьсот человек.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 