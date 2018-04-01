В Вооруженные Силы отправляют первых сто пятьдесят призывников нынешнего года

Об этом сообщает областной военкомат. По этому поводу на сборном пункте даже состоялся торжественный митинг, в ходе которого призывников поздравили военные и представители власти.

Впрочем, хотя отношение к призыву в армию с советских времен несколько изменилось, воспринимать его как праздник многие призывники и их родные явно не готовы.

Напомним, что всего в ходе весеннего призыва, проходящего с начала апреля до конца мая, из одесской области в вооруженные силы и Нацгвардии будут призваны девятьсот человек.