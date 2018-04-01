Одесситы почтили память жертв фашизма

11-го апреля отмечается день жертв нацизма и узников гетто и концлагерей, ведь именно в этот день был освобожден, пожалуй, самый страшный концлагерь Аушвиц(Освенцим).

Торжественное мероприятие по традиции проходило возле обелиска на Люфсдорфской дороге, где в 1941 году находились пороховые склады.

Там в самом начале оккупации Одессы фашисты заживо сожгли более двадцати тысяч человек, подавляющее большинство которых составляли евреи.

Напомним, что среди десятков миллионов жертв нацизма были люди разных национальностей. Но только евреев уничтожали лишь по той причине, что они евреи.