Одесса отметила очередную годовщину создания Западной военно-морской базы

10 апреля одесситы отмечают не только День освобождения Одессы от фашистов, но и очередную годовщину создания в Одессе Западной базы ВМС Украины. Вот уже двадцать четвертую по счету.

Как отметил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экипажи боевых кораблей постоянно повышают свою боеготовность, да и военный флот Украины пополняется новыми боевыми кораблями. Правда, пока в основном бронекатерами с легким вооружением и экипажем из всего нескольких человек.

Отметим, что Украина является, пожалуй, единственной из крупных морских держав, флагманом Военно-морского флота которой является не авианосец, линкор или хотя бы линейный крейсер, а фрегат. Т.е. судно, относящееся по своей классификации к кораблям сопровождения даже на эскадренном уровне.