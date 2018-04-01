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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Одесса отметила очередную годовщину создания Западной военно-морской базы

Категория: Новости


Одесса отметила очередную годовщину создания Западной военно-морской базы

  10 апреля одесситы отмечают не только День освобождения Одессы от фашистов, но и очередную годовщину создания в Одессе Западной базы ВМС Украины. Вот уже двадцать четвертую по счету.

Как отметил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экипажи боевых кораблей постоянно повышают свою боеготовность, да и военный флот Украины пополняется новыми боевыми кораблями. Правда, пока в основном бронекатерами с легким вооружением и экипажем из всего нескольких человек.

Отметим, что Украина является, пожалуй, единственной из крупных морских держав, флагманом Военно-морского флота которой является не авианосец, линкор или хотя бы линейный крейсер, а фрегат. Т.е. судно, относящееся по своей классификации к кораблям сопровождения даже на эскадренном уровне.



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