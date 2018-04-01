Одесские патрульные спасли женщину, которую незаконно лишили свободы

Сегодня днем, полицейские получили информацию, что в Малиновском районе города в частном доме кричит женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене.

Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, полицейские через окно проникли в помещение. Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. 27-летнюю пострадавшую передали медикам.

На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств.

Сейчас следователи принимают первоочередные мероприятия по установлению и задержанию лица причастного к совершению данного преступления.