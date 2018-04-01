В Одессе появилась еще одна скульптура. Кот Жванецкого украшает фасад здания Всемирного клуба одесситов

Южную Пальмиру охватила котомания. Еще одна скульптура кота теперь украшает фасад здания Всемирного клуба одесситов, что на улице Маразлиевской. Хвостатый умостился на окне, положив голову на портфель. Так одесский скульптор Татьяна Штыкало изобразила любимчика сатирика Михаила Жванецкого — кота Мориса.

"Татьяна смогла передать и дух кота, и вид легендарного портфеля, который бессменно хранил и хранит все произведения гениального одессита", — говорит один из авторов проекта по установке скульптур Анатолий Кавун.

Ранее у входа в мясной корпус Нового рынка установили скульптуру кошки Базарины авторства Штыкало. Пышная пушистая мадам, чей вес, по словам продавцов, достигал 18 кг, много лет обитала в мясном корпусе и была бессменной любимицей как торговцев, так и покупателей.

Эти кошачьи изваяния установили в рамках проекта "Город скульптур". Предполагается, что мастера порадуют горожан и туристов еще по меньшей мере одним необычным котом. В рамках этого же проекта установили скульптуру "Мечтатель".

Напомним, в рамках проекта "Город скульптур" в Одессе продолжают устанавливать новые арт-объекты. В конце марта на подпорной стене пляжа на 14-й станции Большого Фонтана появились три разноцветные улитки весом 60 кг каждая. Автором инсталляции стал одесский художник Владислав Булкагов.