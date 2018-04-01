В Одессе проходят «Дни здоровья»

Всем желающим предлагают бесплатно измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, рост и вес, провести дерматоскопическое обследование кожи для ранней диагностики новообразований, электрокардиографию, экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультацию семейного врача. Также можно бесплатно сделать прививку против дифтерии и столбняка вакциной АДС-м (индийского производства).

«День здоровья» проходит в последнюю субботу месяца в Центре первичной медико-санитарной помощи №4 по адресу: ул. Левитана, 62. Следующая акция состоится 28 апреля, пациентов ждут с 9.00 до 13.00.

Запланировано проведение «Дней здоровья» также в мае и июне. В частности, в следующем месяце одесситы смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию и по другим адресам Центра помощи №4: на улице Шишкина, 48/1 и на Филатова, 7а.

По результатам акции в департаменте здравоохранения будут рассматривать возможность проведения обследований в других поликлиниках города.

Все пациенты, у которых в «Дни здоровья» выявят проблемы, будут взяты на диспансерный учет и направлены на консультации к профильным специалистам.

Зачастую большая часть населения посещает врачей, когда заболевание уже находится в прогрессивной стадии и сложнее поддается лечению. По словам главврача Центра помощи №4 Татьяны Черненко, диагностика позволяет предупредить или выявить на ранних стадиях актуальные на сегодняшний день заболевания. По статистике, в последние годы увеличился риск заболевания рака кожи. Самая обычная родинка может быть первым вестником этого недуга.

- Дерматоскопическое обследование кожи позволяет врачам с помощью определенного оборудования распознать злокачественные образования на коже, а также предрасположенность к ним. А, к примеру, анализ на уровень глюкозы в крови выявит сахарный диабет, если он есть, - поясняет главврач Татьяна Черненко.