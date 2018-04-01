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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Вместо руля - метла!

Категория: Новости


Вместо руля - метла!

  Водители троллейбусов, отказавшие в обслуживании инвалиду, отстранены от управления и переведены в дворники. Такое решение приняло руководством КП «Одесгорэлектротранс».

Как выяснилось, речь идет о водителях троллейбусов №10 и №9, которые в районе железнодорожного вокзала не взяли инвалида-колясочника с сопровождающим лицом. И это несмотря на то, что оба троллейбуса были оснащены оборудованием, позволяющим обслуживать такую категорию инвалидов.

Отметим, однако, что наказание, наложенное на провинившихся, носит краткосрочный характер. На осознание и исправление им дан один месяц.



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