Вместо руля - метла!

Водители троллейбусов, отказавшие в обслуживании инвалиду, отстранены от управления и переведены в дворники. Такое решение приняло руководством КП «Одесгорэлектротранс».

Как выяснилось, речь идет о водителях троллейбусов №10 и №9, которые в районе железнодорожного вокзала не взяли инвалида-колясочника с сопровождающим лицом. И это несмотря на то, что оба троллейбуса были оснащены оборудованием, позволяющим обслуживать такую категорию инвалидов.

Отметим, однако, что наказание, наложенное на провинившихся, носит краткосрочный характер. На осознание и исправление им дан один месяц.