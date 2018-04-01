Спасатели требуют остановки работы крупного торгового центра

Как сообщил в ходе заседания Кабмина руководитель ГСЧС Украины Николай Чечекин, речь идет о полутора десятках торговых центров, по семи из которых исковые документы уже направлены в суд. Один из них- одесский.

Как отметил чиновник, речь идет о ТЦ «Альтаировский», в котором расположены - детский центр, супермаркет и много торговых бутиков.

Отметим, что по данным спасателей, в числе наиболее распространенных нарушений отсутствие или неисправность пожарной сигнализации и доступных путей эвакуации.

Всего с начала месяца проверено более 1300 объектов, в том числе - девятьсот пятьдесят семь школ и дошкольных учреждений, а так же более полусотни медицинских центров.