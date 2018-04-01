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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Ремонт моста через Днестр на трассе «Одесса-Рени» в районе Паланки завершен уже на 80%

Категория: Новости


  Такие данные сообщил губернатор Максим Степанов. По его словам, весь комплекс работ должен быть завершен уже к началу лета.

Напомним, что первоначально ремонт этого важнейшего моста планировали завершить, по меньшей мере, на год раньше, однако из-за конструктивных недоработок реконструкция затянулась.

Причем настолько, что Украине пришлось даже брать в аренду участок территории в районе молдавского села Паланка и построить там временную грунтовую дорогу, чтобы избежать прохождения всего транспортного потока через курортную Затоку.

Но к сожалению, как признает сам Максим Степанов, временная дорога никак не может заменить автомобильного моста.



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