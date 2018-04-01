В Одессе состоится первый в истории марш в защиту прав детей

В эту субботу, 14 апреля, в Южной Пальмире состоится первый в истории марш в защиту прав детей под названием: «Малыш, я рядом». Соберутся участники в 17:30 на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье и проследуют по маршруту: Оперный театр – ул. Ришельевская - Жуковского - парк Шевченко - Аллея Славы - памятник Неизвестному матросу – дельфинарий «Немо». На набережной, возле дельфинария, они зажгут свечи в память о детях, погибших от домашнего насилия.

По словам автора идеи Надежды Шульги, мероприятие посвящено памяти двухлетней Ники, которую до смерти забил сожитель ее матери. Трагедия произошла в марте этого года в селе Мыльники Черниговской области, и хоронить ребенка, на теле которого были следы ожогов и постоянных физических издевательств, пришло все село.

- То, что хоронили всем селом – это конечно хорошо, но почему никто из этих люде не спас ребенка вовремя обратив внимание соответствующих служб на то, что происходит в семье? А все потому, что наше общество страдает от социального безразличия, - уверена Надежда Шульга. – Мы считаем, что чужой ребенок – это не наша забота, потому что он собственность своих родителей, как телефон или машин, и не вмешиваемся в то, что происходит.

Своим маршем организаторы хотят привлечь внимание людей и заявить о том, что насилие в семьях над детьми – это действительно проблема. Это ненормально, когда детей бьют и издеваются над ними. И именно взрослые люди, окружающие таких деток, должны обращать внимание на то, что происходит и сообщать об этом в социальные и правоохранительные органы.

Учредитель благотворительной организации «АртЗон» Наталья Наумова добавила, что главной проблемой в нашем обществе является то, что в большинстве своем люди выбрали удобный для себя способ – игнорирование того, что происходит вокруг. Плюс они бояться, если вмешаются в происходящее в какой-нибудь неблагополучной семье, то, например папа-алкоголик придет и сожжет их квартиру или разобьет стекла.

- Гражданам зачастую удобнее сделать вид, что их это не касается. Они не понимают, что дети, над которыми сейчас издеваются в семьях, вырастут людьми с нарушенной психикой и через 15 лет ограбят или изнасилуют уже их детей, - посетовала Наталья Наумова. – Мы хотим изменить сознание наших граждан, чтобы они наконец поняли, что это реальная проблема и угроза если не для них, то для их детей.

Организаторы марша сообщили, что согласно официальной статистике, за 2017 год в Украине от побоев умерло 12 детей. Но, как заявил соавтор идеи проведения мероприятия Александр Шульга, мы все понимаем, что эта цифра очень далека от реальности.

- После того, как мы начали заниматься этой темой, стали больше внимания обращать на подобные случаи. Только в Одесской области недавно отчим забил до смерти двоих маленьких детей своей сожительницы. А по всей стране таких случаев еще больше, - подчеркнул Александр Шульга.

Что касается профильных служб, которые должны отвечать за безопасность детей, то активисты уверены, что только совместными усилиями с общественностью можно достичь необходимого результата. Волонтер, член благотворительной организации «АртЗон» Ирина Темчук сообщила, что сотрудники полиции или социальных служб не могут находиться везде и следить за тем, что происходит в каждой семье.

- Поэтому если вы знаете, что в той или иной семье над ребенком издеваются, не бойтесь и не ленитесь позвонить и пожаловаться. Тогда можно будет заставить работать и полицию, и социальные службы. А так они не знают о происходящем вот ничего и не делают, - отметила Ирина Темчук.

Организаторы молчаливого марша во время шествия заклеят себе рты скотчем, чтобы показать окружающим, что дети, которые подвергаются домашнему насилию, существуют, но они безмолвны, в силу страха, или возраста, они бояться пожаловаться на то, как жестоко с ними обращаются.