Прокуратура требует вернуть 82 земельных участка на побережье Черного моря в Затоке

Белгород-Днестровская местная прокуратура обратилась в суд с рядом исков к ответчику - Затоковскому поселковому совету и частным лицам.

В иске прокуратура требует отменить документы о праве собственности за гражданами на 82 земельных участка с целевым назначением - для индивидуального дачного строительства.

Следует отметить, что в пгт Затока действовала схема сделок по незаконному выводу рекреационных земель на побережье Черного моря из коммунальной собственности территориальной общины.

Так, прокуратура выяснила, что поселковый совет в 2014-2015 годах, после прекращения договоров аренды земельных участков, противоправно передал их частным лицам в нарушение процедуры приватизации и вопреки требованиям градостроительной документации. Рыночная стоимость земель составляет около 100 млн грн.