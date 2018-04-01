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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Суд постановил вернуть Геннадию Труханову изъятый ранее паспорт гражданина Украины

Категория: Новости

Суд постановил вернуть Геннадию Труханову изъятый ранее паспорт гражданина Украины

  В четверг, 12 апреля, Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП о продлении обязательств, возложенных на мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему разрешили выезжать за пределы Одессы, но оставили в силе запрет на выезд за границу.

"Суд разрешил ему свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать Одессу, но оставил обязательство сдать загранпаспорт", - сообщил адвокат мэра.

Защитник отметил, что суд постановил вернуть Труханову изъятый паспорт гражданина Украины.


Источник: Фокус



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