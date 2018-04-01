Суд постановил вернуть Геннадию Труханову изъятый ранее паспорт гражданина Украины

В четверг, 12 апреля, Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП о продлении обязательств, возложенных на мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему разрешили выезжать за пределы Одессы, но оставили в силе запрет на выезд за границу.

"Суд разрешил ему свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать Одессу, но оставил обязательство сдать загранпаспорт", - сообщил адвокат мэра.

Защитник отметил, что суд постановил вернуть Труханову изъятый паспорт гражданина Украины.