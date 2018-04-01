В Дунае снова всплыла мина

В реке Дунай на территории Одесской области обнаружили очередную огромную плавучую мину. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Мину заметили у берега острова пограничники Измаильского отряда во время патрулирования. Сотрудники Госпогранслужбы сообщили о находке в ГСЧС, а также передали информацию румынским коллегам. До приезда спасателей мину будут охранять пограничники.

Напомним, весенний подъем уровня воды в реке Дунай привел к всплытию сразу нескольких плавучих мин весом около 500 кг каждая.