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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Дунае снова всплыла мина

Категория: Новости

В Дунае снова всплыла мина

  В реке Дунай на территории Одесской области обнаружили очередную огромную плавучую мину. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Мину заметили у берега острова пограничники Измаильского отряда во время патрулирования. Сотрудники Госпогранслужбы сообщили о находке в ГСЧС, а также передали информацию румынским коллегам. До приезда спасателей мину будут охранять пограничники.

Напомним, весенний подъем уровня воды в реке Дунай привел к всплытию сразу нескольких плавучих мин весом около 500 кг каждая.


Источник: Пушкинская



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