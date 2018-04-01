На ОПЗ возобновили работу второго агрегата по производству карбамида

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

При этом он отметил, что по «причине переполненности складских площадей для хранения карбамида 28.03 завод вынужден был остановить один агрегат по производству карбамида».

Напомним, на днях заявление директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентина Землянского о том, что остановив Одесский припортовый завод, Украина вылетела с мирового рынка карбамида, вызвало большой общественный резонанс.

«Когда мы говорим о том, что мы перестали производить удобрения или обвалили Одесский припортовый завод, кстати, очень «удачно» обвалили, об этом не пишут в газетах — американцы за это время построили два аналогичных завода у себя, пока Одесский припортовый сдох (и россияне тоже). Россияне понятно, американцы построили. Мы вылетели с рынка карбамида, у нас осталась перевалка аммиака только на Одесском припортовом заводе. Об этом же никто не говорит! Это экспортная выручка - миллиард долларов», - заявил Валентин Землянский.

Для справки, Одесский припортовый завод — одно из самых молодых химических предприятий Украины. Находится в государственной собственности.

Предприятие обладает комплексом по перегрузке аммиака мощностью 4 млн тонн в год, карбамида — 3,6 млн тонн в год и карбамидно-аммиачной смеси, рассчитанный на 500 тыс. тонн в год. Также есть производство метанола и комплекс по его перегрузке мощностью 500 тыс. тонн в год.