На юге Одесской области образовался провал в катакомбы

Новый провал в катакомбы произошел в селе Кубей Болградского района Одесской области.

На этот раз обвал образовался возле частного дома на улице Малиновского, 67. При обрушении вместе с землей рухнула стена старинного подвала дома, которым иногда пользуются хозяева.

Как рассказал сельский голова Петр Кысса, который прибыл на место происшествия, открывшиеся пустоты имеют два разветвления.

"Пока просматриваются ходы метров на 15. Так как в данное время земля очень мокрая, решено несколько дней дать ей просохнуть, а после – исследовать новые ответвления известных уже катакомб. Потом будет решаться вопрос, каким образом ликвидировать обвал, либо использовать полученные данные для дальнейшего изучения", – сказал он.

Отметим, что это далеко не первый провал в катакомбы в селе Кубей. В августе 2016 года провал глубиной более 2,5 м, открывший вход в старинные катакомбы образовался на улице Сатирова. В июне 2017 года обвал произошел в центре села, при этом земля провалилась вместе с тротуаром и деревьями. В марте 2018 года грунт обвалился по улице Пушкинской возле дома местного священника-силача Виктора Кочмаря.

Напомним, в сентябре 2017 года члены научной экспедиции признали катакомбы в селе Кубей опасными, но имеющими историческую ценность.