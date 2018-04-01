Полиция задержала преступника, который 1-го апреля убил пенсионерку в Малиновском районе

1 апреля, днём в Малиновском районе Одессы пенсионерка в подъезде своего дома подверглась зверскому нападению, не приходя в сознание, 84–летняя женщина скончалась в больнице. Убийца лишил жизни женщину из–за 100 гривен и старой модели телефона.

По информации ГУНП в Одесской области, сотрудники Малиновского райотдела задержали причастного к убийству.

Согласно информации, убийца — ранее судимый одессит, при чём, в момент совершения преступления он находился под домашним арестом.

Задержанный в содеянном сознался, однако по его словам, убивать пенсионерку у него не было намерения. Он хотел лишь вырвать у нее сумку и убежать. Однако женщина упала. Как заявил задержанный, он даже оглянулся, чтобы посмотреть жива ли она.

Отмечается, что погибшая не единственная жертва. рецидивиста. После совершённого преступления, он напал на ещё одну пенсионерку. Пострадавшая женщина его уже опознала.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Напомним, внук погибшей женщины, радиоведущий Павел Козлов поклялся приложить все силы, чтобы найти убийцу бабушки. Он даже предлагал материальное вознаграждение — 1000 долларов США, за любую информацию об убийце.

Дело об убийстве пожилой женщины было на контроле у начальника ГУНП Дмитрия Головина.