Юному соседу Одессы сегодня исполняется 45 лет

Сегодня юный сосед Одессы – Ильичёвск, два года назад сменивший в рамках закона о декоммунизации название на Черноморск, празднует свой 45-й день рождения.

Цифра эта символическая и имеет отношение лишь к выходу официального распоряжения о присвоении посёлку Ильичёвск статуса города.

История Черноморска на самом деле намного глубже, но далеко не все об этом знают. На территории города в разные века находились поселения первобытных племён, здесь пробегали легендарные кочевники, правили татары и турки, селились крестьяне из разных губерний современной Украины, входивших тогда в состав Российской империи, и немецкие колонисты.

В конце 18 века на территории, в которую входит и нынешний Черноморск, начали образовываться хутора. И благодаря одному из первых уже местных жителей этих земель греку Андрею Буге за ними закрепилось название «Буговы хутора». В советский период их переименовали в Ильичёвские хутора, а позже, когда в бухте Сухого лимана начали возводить судостроительный завод, на их месте возник посёлок. В 1952 году ему присвоили название Ильичёвск и отнесли к подчинению Одесского городского совета. Через 6 лет в акватории лимана начали строить порт и развитие посёлка ускорилось и 12 апреля 1973 года Ильичёвск стал городом.

На сегодняшний день Черноморск является одним из самых перспективных городов не только области, но и всей Украины. Помимо крупного морского порта на Черном море в городе находится большое количество крупных заводов. К примеру, «Укркофе», где обжаривают, перемалывают и пакуют продукцию под торговой маркой «Lacomba», или завод по производству крабовых палочек «Водный мир», к слову, это было одно из первых предприятий в стране по изготовлению этой продукции.

В последние годы Черноморск себя зарекомендовал не только как промышленный городок, но и туристический центр на юге страны. На широкий и чистый городской пляж, который 7 лет подряд получает международный сертификат качества «Голубой флаг», с мая по сентябрь съезжаются отдыхающие не только с нашей страны, но и ближайшие соседи. Туристическую привлекательность города повышают различные музыкальные фестивали, такие как – «Black Sea Metal Festival» и «Koktebel Jazz Festival», которые укоренились в городе и ежегодно собирают свою публику.

Черноморск можно также смело назвать украинской столицей пляжных видов спорта. Здесь часто проходят всеукраинские и международные соревнования по пляжному футболу и волейболу и даже создана Ассоциация пляжных видов спорта.

Вот такой он город-спутник Одессы: маленький, чистый, уютный и в тоже время имеющий большую перспективу развития.

К слову, официальное празднование дня города состоится в Черноморске 28 апреля.