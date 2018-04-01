В Одессе по улице Болгарской ремонтируют медицинское учреждение

В Одессе проводится капитальный ремонт здания по адресу: ул. Болгарская, 38.

В здании расположены: поликлиническое отделение городской клинической больницы №1, две амбулатории семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи №10, женская консультация №4 с городским Центром планирования семьи, кабинет «Доверие» городского Центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, городской информационно-аналитический Центр медицинской статистики.

Также здесь находится травмпункт, оказывающий круглосуточную травматологическую помощь жителям Малиновского района, и работает муниципальная аптека КП «Одесфарм».

Капитальный ремонт начат в минувшем году. С начала ремонтных работ выполнены замена всех фасадных окон, ремонт кровли, замена дверных блоков. Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада. В настоящее время работы выполнены на 75%. Ремонт проводится за счет средств городского бюджета управлением капитального строительства Одесского горсовета.

Капитальный ремонт позволит улучшить условия медицинского обслуживания населения и обеспечить в Малиновском районе работу современного клинико-диагностического комплекса с широким спектром медицинских услуг.