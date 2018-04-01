К нам едет ревизор…в смысле – министр обороны

О намерении посетить одесскую область Степан Полторак сообщил в соцсетях. По его словам, он намерен проверить подготовку военно-воздушных и военно-морских подразделений, а так же провести ревизию нескольких строящихся объектов.

По неофициальной информации, местное военное руководство уже вовсю готовится к приезду высшего начальства.

Утешает одно- судя по информации самого Степана Полторака, своим присутствием он намерен «осчастливить» не только Одесскую, но и Николаевскую и Черкасскую области.