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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Жуткое «пьяное» ДТП произошло накануне в Одессе

Категория: Новости


Жуткое «пьяное» ДТП произошло накануне в Одессе

  По информации Патрульной полиции, на улице Комарова автомобиль «Фольгсваген» врезался вначале в маршрутный автобус №25 «Одесса-Черноморск», а затем –в машину «Скорой помощи».

К счастью, обошлось без жертв. По имеющимся данным, водитель «Фольгсвагена» пытался скрыться, но не смог. Полицейские сообщили - анализы показали, что уровень алкоголя в его крови в десять раз превышал допустимые нормы.

Так что, есть вероятность, что одним только штрафом и годичным лишением прав виновник столкновения не отделается.



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