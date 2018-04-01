Жуткое «пьяное» ДТП произошло накануне в Одессе

По информации Патрульной полиции, на улице Комарова автомобиль «Фольгсваген» врезался вначале в маршрутный автобус №25 «Одесса-Черноморск», а затем –в машину «Скорой помощи».

К счастью, обошлось без жертв. По имеющимся данным, водитель «Фольгсвагена» пытался скрыться, но не смог. Полицейские сообщили - анализы показали, что уровень алкоголя в его крови в десять раз превышал допустимые нормы.

Так что, есть вероятность, что одним только штрафом и годичным лишением прав виновник столкновения не отделается.