Глеб Милютин: в местные бюджеты Одесской области поступило свыше 2,7 млрд грн

Начальник фискальной службы области отметил, что рост поступлений обеспечен по всем бюджетоформирующим налогам.
Львиная доля обеспечена за счет поступлений налога на доходы физических лиц - с начала года жителями Одесской области уплачено свыше 1,5 млрд грн. Это на 29%, или 350 млн грн больше, чем в прошлом году.
В январе-марте 2018 года в местные бюджеты Одесчины перечислено 463 млн грн платы за землю, 442 млн грн единого налога, 97 млн грн акцизного налога с реализации через розничную сеть подакцизных товаров и 68 млн грн налога на недвижимое имущество.
Главное управление ГФС в Одесской области
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