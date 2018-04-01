Глеб Милютин: в местные бюджеты Одесской области поступило свыше 2,7 млрд грн

По итогам первого квартала 2018 года в местные бюджеты Одесской области поступило свыше 2,7 млрд грн, что на 21,5% больше прошлогодних поступлений, - сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы области отметил, что рост поступлений обеспечен по всем бюджетоформирующим налогам.

Львиная доля обеспечена за счет поступлений налога на доходы физических лиц - с начала года жителями Одесской области уплачено свыше 1,5 млрд грн. Это на 29%, или 350 млн грн больше, чем в прошлом году.

В январе-марте 2018 года в местные бюджеты Одесчины перечислено 463 млн грн платы за землю, 442 млн грн единого налога, 97 млн грн акцизного налога с реализации через розничную сеть подакцизных товаров и 68 млн грн налога на недвижимое имущество.

Своевременная уплата налогов - это базис, на котором основывается будущее: проведение реформ, региональное развитие, улучшение социальной инфраструктуры и уровень благосостояния жителей Одесской области,

- отметил Глеб Милютин.

Главное управление ГФС в Одесской области

(0482) 326-227; od.official@sfs.gov.ua , https://www.facebook.com/sfs.odessa.