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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Участник преступной группы, совершившей разбойное нападение и убийство, отправлен в следственный изолятор

Категория: Новости


Участник преступной группы, совершившей разбойное нападение и убийство, отправлен в следственный изолятор

  Такое решение принял накануне Киевский районный суд. Под стражей подследственный будет находиться до начала лета, после чего вопрос о мере пресечения вновь рассмотрит суд.

Напомним, что преступление было совершено в декабре прошлого года. Тогда в поселке Черноморка двое преступников пытали семью пенсионеров, требуя указать, где те держат деньги.

В результате побоев пожилой мужчина скончался, а женщина под пытками таки указала место, где находились сто тысяч гривен. По имеющейся информации, второй преступник пока не задержан. Проводятся розыскные мероприятия.



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