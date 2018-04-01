В Одесской области начали ремонт еще одной дороги

На сей раз –трассы «Т-16-25» Кучурган-Беляевка-Маяки-Овидиополь». Об этом сообщил губернатор Максим Степанов.

По его словам, он лично контролирует качество проведения дорожных работ. Правда, похоже, особое внимание по прежнему приковано к трассе «Одесса-Рени», которую Правительство требует полностью привести в порядок до конца года.

По информации губернатора, в тендерных процедурах находятся девяноста четыре километра трассы. Губернатор напомнил, ч то дорожное строительство является одним из основных приоритетов областного руководства.