В Одесский порт зайдет британский круизный лайнер

В гавань Одесского порта планирует заход круизный лайнер MV «Aegean Odyssey» английской компании.

Об этом сообщили сегодня, 13 апреля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как сообщил во время конференции «Международное сотрудничество и партнерство в туризме» и. о. начальника Управления туризма, рекреации и курортов Одесской ОГА Александр Шека, круизный лайнер MV «Aegean Odyssey», который направляется в Болгарию, зайдет в гавань Одесского порта.

«Одесская область имеет большой потенциал для круизного туризма. Его развитие позволит увеличить туристический поток, будет способствовать популяризации региона и привлечению инвестиций. И подтвержденный заход лайнера английской компании является одним из важных сдвигов в этом направлении», — подчеркнул чиновник.

Напомним, посещение Одесского порта круизниками практически прекратилось с 2014 года.