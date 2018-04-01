Ветерану АТО дали 11 лет за убийство собутыльника

Ветерану АТО, проживавшему в селе Жеребково Ананьевского района, дали 11 лет за жестокое убийство собутыльника. Суровый приговор вынес Любашёвский районный суд.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия, мужчины работали вместе на элеваторе и после трудового дня иногда «отдыхали» со спиртным. Именно такой «отдых» в июле прошлого года закончился смертью одного из товарищей.

В какой-то момент «посиделок» мужчина, который полтора года прослужил в зоне проведения АТО, потерял над собой контроль, поссорился с товарищем и нанёс ему 26 непроникающих колото-резанных ран по всему телу, а потом добил несколькими ударами топора.

Затем он погрузил труп в тачку, вывез и закопал его в лесополосе. Тело было найдено на следующий день после преступления. Задержанный свою вину признал, но заявил, что убитый первым напал на него с ножом, обвинив в интимной связи со своей женой.

АТО-шнику пришлось защищаться, и он в состоянии аффекта убил нападавшего.

Ветерана признали виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины и приговорили к 11 годам лишения свободы.