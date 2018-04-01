Когда уберём Супрун, заставим всех голосовавших за её «медреформу» лечиться только в Украине!

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун должна покинуть занимаемую должность, потому что реформированием системы охраны здоровья обязаны заниматься профессионалы, а не те, кто ставит эксперименты над украинским народом

Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале «NewsOne».

Когда Супрун только возглавила Минздрав и заявила, что намерена добиться разрешения на трансплантацию органов, я сразу заявил, что ее управление системой охраны здоровья не закончится ничем хорошим. Медицина – это наука, она не подлежит реформе, преобразованию подлежит лишь система здравоохранения. Супрун и ее сотоварищи вместо реформирования бюрократической надстройки решили не лечить больных туберкулезом, детей, отменили скорые помощи, не закупают вакцину против кори,

— подчеркнул парламентарий.

Политик заявил, что разделяет мнение тех, кто считает, что украинская система охраны здоровья переживала упадок, однако считает, что ее преобразованием должны заниматься профессионалы.

Нельзя прийти к власти и говорить: «нужно что-то делать». Это так не работает! Необходимо знать, что делать наверняка, а не экспериментировать над народом и убивать людей. Для того, чтобы провести реформу нужны две вещи: кадры и деньги. Новых квалифицированных кадров у них нет, они опираются на старых работников этой сферы. На сегодняшний день Украина нуждается в 34 тыс. семейных врачей. Мы имеем же только 8 – 12 тыс. подобных специалистов. Что делать тем, кому не хватит врачей? Умереть, только потому, что власть выбрала не тот путь развития? Супрун заявляет, что сельские пенсионеры смогут вызвать врача при помощи сервисов Google. Она смеется? Она действительно знает, как у нас в селе живут люди?

— возмутился народный депутат.

По мнению парламентария, и. о. главы Минздрава вскоре все-таки покинет занимаемую должность.

Безусловно, Супрун уйдет со своего поста, и партия «За життя» с 11 апреля начинает бессрочную акцию в поддержку ее отставки. Но проблема в том, что после ее ухода, Минздрав возглавит очередной «смолий», который во всех грехах будет обвинять «попердников», — и исправить эти грехи будет не так-то просто. Разве с нынешней пенсией и минимальной зарплатой рядовой украинец сможет позволить себе шунтирование сердца за 162 тыс. гривен или повреждение конечностей за 72 тыс. гривен? Нет. Супрун нагло нарушает 49 статью Конституции, где прямо написано, что гражданину гарантировано бесплатное медицинское обслуживание. Точка!

— завил Вадим Рабинович.

Лидер партии «За життя» также отметил, что все, кто поддерживает медицинскую реформу, обязаны лечиться в Украине — и он зарегистрировал по этому поводу специальный законопроект.

Недавно заместитель Супрун заявил, что молодой добрый, только что окончивший вуз, медик может заменить врачей с тридцатилетним опытом работы. В этой связи я настаиваю на том, чтобы наши «реформаторы» не лечились в «Феофании» и в западных странах, а ходили на прием к таким молодым специалистам. Пусть сами лечатся у вчерашних студентов, а нам оставят опытных медиков!.. Именно поэтому я подал законопроект, исходя из положений которого депутаты, проголосовавшие за «медреформу», не имеют права 10 лет лечиться за пределами Украины. Я считаю, что это справедливо!

— резюмировал Вадим Рабинович.