Судно Maersk Klaipeda поставило рекорд в порту Южный (видео)

11 апреля Контейнерный терминал ТИС принял первое судно сервиса ME3 от мирового лидера контейнерных перевозок Maersk. Судно с 8 тыс. TEU на борту вышло из Индии 12 марта, и проследовало через крупнейшие порты Среднего Востока и Южной Азии: Индию, Оман, ОАЭ, Турцию и Египет. В контейнерах перевозятся апельсины, мебель, шины, стиральный порошок, обувь и запчасти для тракторов. Швартовали судно буксиры P&O Maritime. Как известно, ранее порт «Южный» не был напрямую связан с Азией контейнерными маршрутами.

Выяснилась еще одна любопытная деталь. Как отмечает пресс-служба порта Южный: судно Maersk Klaipeda, которое пришвартовалось 11 апреля в контейнерном терминале ТИС, оказалось самым большим за всю 40-летнюю историю порта Южный.

Роман Колоянов, генеральный директор компании Maersk Line Украина, уверен, что сотрудничество ТИС и Maersk будет масштабным и долгосрочным. «У ТИС – лучшая портовая и железнодорожная инфраструктура в Украине, что очень важно для наших клиентов».

По словам руководства ТИС, приход нового сервиса – результат двухлетней работы по модернизации Контейнерного терминала, в которую было инвестировано более $52 млн. «Мы в ТИС смогли выстроить инфраструктуру, практически аналогичную Словенскому порту Копер, который отпускает 7 контейнерных поездов в сутки. В первую очередь, это инвестиции в железнодорожные мощности: сейчас с ТИС ходит два регулярных контейнерных поезда в Днепр и Киев, в ближайшие месяцы будут поезда в Тернополь, Харьков и Винницу. На Контейнерном терминале достраивается железнодорожная станция Химическая, заканчивается удлинение причала до 600 метров. Недавно мы приобрели два новых STS-перегружателя, благодаря чему в ТИС теперь 5 кранов в одной линейке», - прокомментировал руководитель Контейнерного терминала, совладелец ТИС Егор Гребенников.

Перестановка контейнеров с автомобилей на поезда удобна и выгодна для грузовладельцев. Поезд доставляет груз быстрее, на железных дорогах отсутствуют весовые ограничения, которые существуют на автотрассах для защиты от разрушения тяжелыми грузовиками. Условия перевозок контейнерным поездом гораздо более щадящие, чем на автотранспорте – хрупкие грузы не уничтожаются в пути, что дает существенную экономию их собственникам.

Другие преимущества Контейнерного терминала ТИС: удобное расположение по отношению к восточным регионам Украины, где производится больше всего экспортно-ориентированных товаров; отсутствие дополнительных инфраструктурных сборов; возможности стафировки, в том числе зерновых; предоставление услуг по ремонту контейнеров.

По словам Андрея Ставницера, совладельца и генерального директора ТИС, инвестиции компании в развитие инфраструктуры контейнерного терминала дадут возможность любому украинскому производителю попасть на крупнейшие мировые рынки. «Производитель масла из Николаева может прийти в ТИС, и получить выгодный и качественный сервис. Мы заберем груз в максимально удобном месте, аккуратно и быстро доставим его до судна и отправим в Индию, Турцию или ОАЭ, а оттуда уже гораздо удобнее попасть и в Китай, и в другие страны Азии. Это колоссальная работа, и я благодарен Maersk за то, что они вместе с нами».

Напомним, Maersk Ukraine ежегодно обеспечивает Украине поток контейнеров на уровне 200 тыс. TEU. Пока что, это менее 1% от общего объема перевозок компании по всему миру, но оператор рассчитывает на увеличение грузопотока.

ТИС – крупнейший порт в Украине по показателям грузооборота. В 2017 году ТИС обработал 26,012 млн тонн грузов, что превышает показатели других портов. ТИС также входит в ТОП-5 крупнейших портов на Черном море. Оперирует пятью высокотехнологичными морскими терминалами, а также собственной железнодорожной инфраструктурой.

Контейнерный терминал ТИС – новейший и самый глубоководный в Украине. В 2017 году общий грузооборот терминала составил 3,5 млн тонн, что на 50% превышает показатель прошлого года. Перевалка контейнеров в расчете TEU в 2016 выросла на 51%, составив годовой рекорд среди портов Украины.