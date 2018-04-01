Одесский зоопарк готовится к открытию нового медвежатника

Сейчас завершаются последние работы по благоустройству нового вольера для медведей.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

«Мы провели масштабную реконструкцию и благоустройство медвежатника. Построили большой комфортабельный зимник для медведей с индивидуальными берлогами. А теперь практически завершен летний вольер для выгула. Сейчас художники разрисовывают его внутреннюю стену. Новый медвежатник очень просторный по сравнению со старой конструкцией. Его площадь около 500 кв. метров», — рассказал Игорь Беляков.

По его словам, за два года строительства было потрачено более 1,5 млн грн. Как только медведи выйдут из зимней спячки, а это еще две-три недели, для них будет готов новый дом.

Директор зоопарка также рассказал, что на территории наконец-то появится и новый общественный туалет, так как старый находится в неудовлетворительном состоянии.

А в планах дирекции — строительство в этом году еще двух небольших объектов. «У нас в зоопарке есть выдры и сурикаты, но мы не можем показать их посетителям, так как у них нет вольеров. Необходимо построить», — пояснил Игорь Беляков.