В Одессе сгорел ресторан «Песок»

Сильный пожар произошел сегодня на пляже на 13-й станции Большого Фонтана. Примерно в 10:45 загорелось здание ресторана «Песок». Пока прибыли пожарные, ресторан успел сгореть полностью. Как сообщили в ГСЧС, подъезды к месту пожара были затруднены.

После прибытия пожарных расчетов огонь удалось локализовать и не допустить возгорания соседних объектов хозяйствования. Общая площадь возгорания — 500 квадратных метров. В ликвидации приняло участие 10 единиц техники и 45 человек.

Как сообщил владелец ресторана Михаил Иванов, вместе с сыновьями он был в заведении, когда услышал звон разбитого стекла и хлопки, после чего начался пожар. Ресторан отключен от электричества, ремонтные работы не велись. Они стали вытаскивать газовые баллоны из ресторана, чтобы не допустить взрывов. Им на помощь пришли бойцы Нацгвардии.