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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки

Категория: Новости

Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки

  С 6 апреля 2018 года в Одессе проводится благотворительный «Пасхальный марафон».

Мероприятие организовано службой по делам детей Одесского горсовета при содействии Международного благотворительного фонда «UNIVERSAL FID FOR CHILDREN OF UKRAINE» (помощь детям Украины).

Сотрудники службы вручили 300 продуктовых наборов детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, детям-сиротам, лишенным родительского попечения, а также детям, которые перемещены с временно оккупированных территорий или из районов проведения антитеррористической операции.

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Международный благотворительный фонд «UNIVERSAL FID FOR CHILDREN OF UKRAINE» оказывает помощь детям, лишенным родительского попечения, детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

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Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки
Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки
Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки
Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки
Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки
Дети из социально незащищенных семей получили пасхальные подарки
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Источник: Одесский горсовет



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