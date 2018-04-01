Одесский Приморский суд остался еще без двух судей

Высший совет правосудия во время заседания рассмотрел материалы об освобождении с должностей четырех одесских судей, в связи с подачей ими заявлений об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Так, уволиться по собственному желанию решили двое судей Приморского райсуда Роман Гончаров и Татьяна Кравчук.

Кроме того, свои должности покинули судья Суворовского райсуда Одессы Алексей Пепеляшков и судья Хозяйственного суда Одесской области Юлия Фаер.

Напомним, 13 марта представители Высшей квалификационной комиссии судей Украины внесли представление президенту Украины Петру Порошенко о командировке в Приморский суд двух судей из-за чрезмерного уровня судебной нагрузки.

21 марта заявления об увольнении по собственному желанию подали три судьи Приморского райсуда Одессы. 27 марта Высший совет правосудия освободил от должности двух судей Приморского райсуда. А 3 апреля Приморский райсуд Одессы покинули еще двое судей.