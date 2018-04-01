Завтра в Одессе будут изменены схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов

14 апреля 2018 года в Одессе состоится открытый чемпионат Украины в гонке критериум I тур по велосипедному спорту (шоссе) среди мужчин и женщин.

Запланировано участие в мероприятии около 500 спортсменов.

Соревнования состоятся на проспекте Шевченко с 09.00 до 14:00.

В связи с этим будет временно ограничено движение автотранспорта по проспекту Шевченко от площади Десятого апреля до Шампанского переулка.

Кроме того, в связи с проведением открытого чемпионата Украины в гонке критериум I тур (мужчины, женщины) по велосипедному спорту (шоссе), департаментом транспорта вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

14 апреля 2018 года с 08:30 до 14.30

будут изменены схемы движения следующих маршрутов.

Автобусных маршрутов №№ 137, 146, 185, 242:

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от 5 ст. Фонтанской дороги, по ул. Фонтанской дороге, ул. Сегедской, просп. Гагарина на просп. Шевченко и далее по маршрутам;

- по направлению движения к 5 ст. Б. Фонтана – от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, ул. Фонтанская дорога, 5 ст. Фонтанской дороги и далее по маршрутам.

Автобусных маршрутов №№ 115, 198:

- по направлению движения к Аркадии – от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, ул. Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, ул. Черняховского, пл. 10- Апреля и далее по маршрутам;

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от пл. 10 Апреля на ул. Черняховского, 5 ст. Фонтанской дороги, ул. Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршрутам.

Движение троллейбусных маршрутов №№ 7, 9, 10 будет осуществляться по двум временным схемам движения.

Троллейбусный маршрут № 7 – по первой схеме движения будут работать 7 ед. подвижного состава:

- в прямом направлении от ул. Архитекторской до пл. 10 Апреля по маршруту движения;

- в обратном направлении от пл. 10 Апреля до ул. Архитекторской по маршруту движения.

Троллейбусный маршрут № 7 – по второй схеме движения предусмотрено 3 ед. подвижного состава:

- в прямом направлении от пл. Привокзальной до пл. Л. Толстого по маршруту движения;

- в обратном направлении от пл. Л. Толстого до пл. Привокзальной по маршруту движения.

Троллейбусный маршрут № 9 – по первой схеме движения будут работать 6 ед. подвижного состава:

- в прямом направлении от ул. Инглези до пл. 10 Апреля по маршруту движения;

- в обратном направлении от пл. 10 Апреля до ул. Инглези по маршруту движения.

Троллейбусный маршрут № 9 – по второй схеме движения предусмотрена работа 7 ед. подвижного состава:

- в прямом направлении от ул. Ришельевской по маршруту до ул. Пироговской, от ул. Пироговской на ул. Мариинскую, Итальянский бульвар, ул. Канатную и далее по маршруту;

- в обратном направлении от ул. Канатной до ул. Ришельевской по маршруту движения.

Троллейбусный маршрут № 10 – по первой схеме движения работать будут 6 ед. подвижного состава:

- в прямом направлении от ул. Инглези до 4 ст. Фонтанской дороги по маршруту движения;

- в обратном направлении от 4 ст. Фонтанской дороги до ул. Инглези по маршруту движения.

Троллейбусный маршрут № 10 – по второй схеме движения предусмотрено 6 ед. подвижного состава:

- в прямом направлении от Пересыпского моста до ж/д вокзала по маршруту до движения;

- в обратном направлении от ж/д вокзала до Пересыпского моста по маршруту движения.

Работа троллейбусных маршрутов №№ 5, 11 на данный период будет приостановлена.