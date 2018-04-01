На Проводы будет ограничено движение транспорта у одесских кладбищ

Сотрудники патрульной полиции ограничат 15 апреля, в день поминовения усопших (Проводы), движение транспорта у кладбищ Одессы, с целью обеспечения публичного порядка и безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Так, у Таировского и 2-го Христианского кладбища будет организован объезд. В районе Северного кладбища движение будет регулироваться в ручном режиме. Данные меры вводятся на временной отрезок с 7 до 19 часов.

Пресс-служба напомнила водителям, что во время массовых мероприятий службы помощи работают в усиленном режиме, поэтому обязательно предоставлять преимущество на дороге транспорту экстренных служб, который движется с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.