В Одессе проходит конференция «Международное сотрудничество и партнерство в сфере туризма»

12-13 апреля 2018 года в Одессе в рамках туристической недели проходит конференция «Международное сотрудничество и партнерство в сфере туризма».

В форуме принимают участие представители муниципалитетов городов Норвегии, Греции, Великобритании, Германии, Словакии и Украины.

Одним из главных аспектов обсуждения является налаживание сотрудничества между городами и странами, а также обмен опытом в развитии туристической привлекательности городов.

В ходе работы конференции своими наработками поделился советник по вопросам интеграции отдела первичного медицинского и социального обслуживания муниципалитета Осло Торалв Мое, рассказав коллегам, как политика Норвегии основывается на принципах добрососедства и открытости.

Управляющий директор Cities Collaboration Ltd (Лондон, Великобритания) Каролина Арриагада рассказала о том, как развивать туризм. По мнению эксперта, самое главное - это изложение истории, которая заинтересует туриста в посещении вашего города, а инвестора - во вложении средств.

Советник по туризму муниципалитета Лейпцига (Германия) Хендрик Винтьен разъяснил принципы перехода от ситуации неустойчивого туризма к устойчивому за счет консолидации сил общественности и власти, постоянного движения вперед и соблюдения баланса в своих действиях.

Руководитель компании «Europe Destination Marketing» (Роттердам) Денис ван дер Авоорт напомнил, что для развития дестинации важно, прежде всего, наладить внешние и внутренние авиаперелеты между городами Украины. Это будет способствовать проведению тематических экскурсий. По мнению эксперта, туризм – это новые ощущения, для туриста важно получить новые впечатления, тогда он приедет к вам еще раз.

Представитель департамента туризма города Салоники Гиоргос Бармаделис уверен, что важным в деле развития туризма является кухня. И в Одессе она особенная. Также способствуют привлечению туристов различные мероприятия, концерты, выставки, фестивали для разных поколений. Салоники в кризисные годы вышли из сложной экономической ситуации благодаря продвижению своих исторических турпродуктов, гастрономии и событийного туризма.

Представитель Словакии Любица Алушицова высказала мнение, что сначала нужно показать своему туристу красоту и достопримечательности родной страны. А потом уже познавать мир, имея целостное мировоззрение и понимание ценности своей страны.

О деятельности Национальной туристической Ассоциации Украины рассказал ее глава, советник первого вице-премьер-министра–министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга. Начальник Управления туризма и промоций Киевской городской администрации Антон Тараненко рассказал о планах развития столицы на текущий год.

Замначальника управления туризма департамента развития Львовского горсовета Галина Гриник и замдиректора департамента международного сотрудничества Харьковского горсовета Юлия Згурская сообщили о проектах по привлечению иностранных туристов.

Участники конференции «Международное сотрудничество и партнерство в сфере туризма» обменялись опытом развития своих городов и реализации совместных проектов, чтобы продолжать плодотворное сотрудничество.