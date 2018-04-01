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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе строят быстрее, чем сносят

Категория: Новости


В Одессе строят быстрее, чем сносят

По информации ИА «Думская», накануне коммунальщики сносили большой торговый павильон, который без каких-либо разрешительных документов был буквально за одну ночь возведен в зеленой зане на Черемушках.

На демонтаж у коммунальных работников ушло гораздо больше времени. Очевидно, не хватало мотивации.

Отметим, что подобные прецеденты наглядно демонстрируют, что по темпам строительства мы явно впереди всей… ну, если не планеты, то уж страны точно. Во всяком случае, в сфере незаконного строительства.



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