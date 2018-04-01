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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Улица Канатная постепенно возвращается к жизни

Категория: Новости


Улица Канатная постепенно возвращается к жизни

Работы по замене инженерных коммуникаций на улице Канатной между Итальянским бульваром и Пироговской успешно завершен. И данный участок полностью открыт для проезда.

Что же касается участка между улицами Пироговской и Семинарской, то там раскопки все еще продолжаются.

Согласно распоряжению городского головы, этот участок должен быть открыт для проезда 15 апреля.

Однако, принимая во внимание, что работы на первом участке затянулись на месяц, вероятно, что и сроки открытия проезда по второму участку могут быть существенно смещены.



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