Трасса «Одесса-Киев» должна быть приведена в проезжее состояние уже до начала лета

Такое распоряжение отдал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом, по его словам, особое внимание уделяется сто двадцати километровому участку между Уманью и Белой церковью, который находился в попросту ужасном состоянии. По словам водителей, дороги та практически нет, а то, что осталось от полотна больше похоже на какой-то лунный ландшафт.

В результате скорость движения временами приходится снижать до двадцати километров в час. И это на важнейшей государственной трассе!

Всего же до начала лета на этой трассе планируется отремонтировать около трехсот километров дорожного покрытия, на что, по словам премьера, выделено пятьсот миллионов гривен.