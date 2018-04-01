На Молдаванке почти закончен капремонт поликлиники ГКБ № 1

Рабочие на 75% провели капитальный ремонт здания поликлинического отделения городской больницы № 1 на улице Болгарской, 38 в Одессе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начались ещё в минувшем году. За это время была проведена замена всех фасадных окон и дверных блоков, а также выполнен ремонт кровли. В настоящее время идут работы на вентилируемом фасаде.

«Ремонт проводится за счёт средств городского бюджета управлением капитального строительства Одесского горсовета. Капитальный ремонт позволит улучшить условия медобслуживания населения и обеспечить в Малиновском районе города работу современного клинико-диагностического комплекса с широким спектром услуг», — говорится в сообщении.

Добавим, что в здании, помимо отделения больницы, расположены две амбулатории семейной медицины центра первичной медико-санитарной помощи № 10, женская консультация № 4 с Городским центром планирования семьи, кабинет «Доверие» центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и информационно–аналитический центр медицинской статистики. Кроме того, здесь находятся травмпункт, оказывающий круглосуточную помощь жителям Малиновского района, и аптека коммунального предприятия «Одесфарм».