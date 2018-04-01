Воспитанниц дома-интерната на Макаренко, 20 поздравили с пасхальными праздниками

Дарить радость праздника Светлого Христова Воскресения – давняя добрая традиция святых пасхальных дней. В праздник Касперовской иконы Божией Матери Светлой седмицы, по благословению Его Высокопреосвященства, Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова воспитанниц дома-интерната на Макаренко, 20 поздравили с великим православным праздником.

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе протоиерей Сергий Кударенко совместно с прихожанами храма и юными воспитанниками воскресной школы посетили дом-интернат по улице Макаренко, 20.

Рассказав о значении главного торжества церковного года – Пасхи Христовой, был отслужен молебен. Затем воспитанниц порадовали пасхальными песнопениями, преподнеся им сто тридцать пасхальных подарков. Пожелав при этом в дни Светлого Христова Воскресения, Пасхальной радости, крепкой веры, любви, почтения и уважения к своим наставникам, воспитателям и друг другу.

В свою очередь, руководство Детского дома-интерната выразило глубокую признательность Одесской епархии и народному депутату за многолетнюю заботу о детях, моральную и духовную поддержку и оказание регулярной помощи их подопечным.

Стоит также отметить, что воспитанницы дома интерната уже третий год подряд посещают престольный праздник храма Преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно-приходской школе.

Одесский детский дом-интернат, в котором проживает сегодня 130 человек, является одним из учреждений социальной защиты. У 67 из 130-воспитанников нет ни родителей, ни крова над головой, у каждого – своя горестная история. Другие – из неблагополучных семей. Уже более 10 лет Сергей Кивалов взял их под свою опеку и теперь регулярно оказывает им всяческую помощь в рамках действующей программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями.