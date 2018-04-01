Одесских водителей ждут новые ограничения

По информации мэрии, с 15 апреля временно закрывается движение по улице Базарной между Пушкинской и Осипова.

Там будут проводиться работы по замене теплотрассы. Движение будет перекрыто до 1 июня.

Добавим, что согласно распоряжению городского головы, с 18 апреля по 10 мая будет так же перекрыт перекресток улиц Пушкинская и Базарная.

Отметим, что запрет движения по первому участку вряд ли вызовет серьезные неудобства, поскольку там не проходит ни одного транспортного маршрута. А вот перекрытие перекрестка Пушкинской и Базарной потребует изменить направление движения, по меньшей мере, четырех маршрутов пассажирских автобусов. А полноценная работа двух троллейбусных маршрутов – №7 и №10 на это время станет и вовсе невозможной.