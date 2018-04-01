Серьезный пожар произошел накануне в Одесской области

Пострадала восьмидесяти шестилетняя женщина. Пожар произошел в Саврани.

По информации ГСЧС, пожарные прибыли спустя десять минут после вызова. К тому времени площадь возгорания уже составила более шестидесяти квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась около полутора часов. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить переноса огня на соседние строения.

Серьезно пострадала находившаяся в квартире восьмидесяти шестилетняя женщина. С ожогами 60% кожного покрова она была госпитализирована в районную больницу, а затем доставлена в Одесский ожоговый центр.

Причины возгорания устанавливаются. В ликвидации пожара принимали участие две единицы спецтехники и шесть человек личного состава.